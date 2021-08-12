Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Північ", российские наемники обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), с которого сельчане только что успели собрать урожай зерна.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью говорят хлеборобы. Плодородные черноземы - крупнейшее природное богатство Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередное преступление и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

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"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся согласно плану сельскохозяйственных работ", - отмечается в сообщении.

"И второй обстрел - плюс 19 снарядов 122-го калибра и 5 мин 120-мм миномёт. С нашими, слава Богу, все в порядке. Военные преступники. Создания, которые только вечером 10 августа, прикрываясь населенным пунктом Озеряновка, который временно находится под их контролем, применили ствольную артиллерию 122-го калибра по позициям защитников Нью-Йорка. 14 выстрелов. Каждый из которых может забрать много жизней. Стреляли ориентировочно с того района. С какой целью они это делают? Это не известно. Может для совершения психологического воздействия на нас, и это зря - здесь вы промахнулись. Может, просто потому что они иначе не могут. Просто им безразличны местные. Но вот прикрыться гражданскими, стать в пределах населенного пункта и открыть огонь - это да, это они могут. Мы знаем, что они, эти нелюди, нас читают. И хотим донести до их разума одну простую вещь (если есть чем принять ее, конечно) - вы за это ответите. Все ваши преступления документируются, фиксируются и подшиваются в дела. И настоящие имена, которые вы пытаетесь скрыть за позывными тоже далеко не секрет", - добавили в 10-й горно-штурмовой бригаде.







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