Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт участка трассы Н-03 Житомир - Черновцы стартовал возле села Ладыги Хмельницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", рабочие уже уложили первый километр новой дорожной основы по инновационной технологии холодного ресайклинга.

В ходе президентской программы "Большая стройка", новый участок автодороги планируют расширить на 2 метра. Производство основы дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга происходит прямо в движении.

"Ресайклер измельчает старое асфальтобетонное покрытие и смешивает его с щебеночно-песчаной смесью и цементом. В процессе ко всему этому добавляются вяжущие материалы. Затем полученную смесь распределяем автогрейдером и уплотняем катками. На выходе получаем сверхпрочную основу дороги", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Отмечается, что сейчас рабочие готовятся к укладке двух слоев асфальтобетона и ремонту моста через реку Случ.

Работы на участке дороги планируют завершить до конца дорожно-строительного сезона-2021.

Трасса Н-03 проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей, ее длина составляет 336,1 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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