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Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За данную "работу" он получал денежное вознаграждение. Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

В настоящее время злоумышленник задержан, он уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Прекращение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Луганской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ 01
Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ 02

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Топ комментарии

  • Первый Второй
    Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
  • Владимир Иванец
    Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
  • Igor Budnik b2adf589
    Или убит при поытке к бегству
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