С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простятся завтра в Новоград-Волынском. ФОТО

Завтра, 13 августа, в городе Новоград-Волынский Житомирской области с 12.00 до 14.00 в 31-м гарнизонном Доме офицеров состоится церемония прощания с Алексеем Петровичем Кайдановичем (позывной Кардан), 1991 года рождения, уроженцем села Федоровка Новоград-Волынского района, старшим солдатом, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона, который умер 10 августа в военном госпитале в результате огнестрельных осколочных ранений, которые получил в тот же день во время вражеского обстрела позиций ВСУ в районе поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Кайданович родился 09.01.1991 года. В составе 30-й отдельной механизированной бригады участвовал в тяжелых боях за Иловайск. Оставшись в живых после тех страшных для Украины дней, продолжил службу, с 2017 года находился в составе 54-го ОРБ.

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Похоронят Героя в его родном селе Федоровка. У него остались жена, сын и дочь.