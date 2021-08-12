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"Шел 27-й день без Авакова", - полицейские подрались между собой в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТО

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В Белой Церкви на Киевщине произошел конфликт между полицейскими. Они дрались прямо у патрульного автомобиля, а очевидцы сняли драку на видео из рядом стоящей многоэтажки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со zbroya.info.

В настоящее время детали конфликта точно не известны. На кадрах можно увидеть, что один из правоохранителей сцепился с другим прямо у патрульного автомобиля, а их коллеги пытались унять мужчин.

В Нацполиции пока не прокомментировали драку правоохранителей. Впрочем, известно, что закончилась перепалка без серьезных травм.

"Куда звонить, когда полиция убивает полицию? В Белой Церкви сняли редкие кадры настоящего правоохранительного тимбилдинга. Шел 27-й день без Авакова", - иронизируют авторы сообщения.

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Шел 27-й день без Авакова, - полицейские подрались между собой в Белой Церкви 01

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Топ комментарии

  • Welle
    Як вони ті всі психологічні тести попроходили при прийомі на службу?
  • Підлога Маккартні
    Горжусь Национальной Патрульной Полицией. Хорошо, что наши налоги идут не хрен знает на шо!!!
  • oleg1966
    Боже,какой стыд! При ЗЕбиле страна превратилась в зоопарк
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