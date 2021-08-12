Старший лейтенант 1-й отдельной танковой бригады Петр Яшин умер в зоне ООС в результате внезапной остановки сердца. ФОТО

35-летний старший лейтенант Петр Яшин умер в зоне ООС 11 августа в результате внезапной остановки сердца.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице 1-й отдельной танковой Сиверской бригады, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 11 августа, в результате остановки сердца внезапно ушел из земной жизни старший лейтенант Яшин Петр Вячеславович. Печальная весть полетит в г.. Прилуки Черниговской области, откуда родом был офицер, которому навсегда останется 35...

Петр Вячеславович с июня 2020 проходил военную службу в бригаде в должности инженера ремонтного батальона, после окончания факультета военной подготовки ХПИ г. Харьков.

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Ответственный офицер, опытный специалист и просто хороший человек...

Без мужа осталась жена...

Без отца - дочь...

Командование и личный состав бригады выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Петра. Ни одна смерть украинского военнослужащего не пройдет безнаказанно для врага.

Вечная слава Защитнику Украины!", - говорится в сообщении.



