Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят". ФОТО

Глава МКИП обратился к Нацполиции с просьбой найти тех, кто порезал и обрисовал баннеры фотодокументальной выставки "Lend-lease. Оружие победы" на столичном Подоле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко сообщил в Телеграме.

"Не прошло и двух месяцев после того, как участвовал в открытии выставки "Lend-lease. Оружие победы" на Подоле. А сейчас читаю сообщение, что за это время баннеры были 4 раза порезаны и обрисованы. Я понимаю, что сторонники "русского мира", а точнее "русской войны" в Киеве не спят. Потому что для них напоминание, что "Катюша" была на базе американского "Студебеккера", а легендарная "полуторка" - копия "Форда", хуже смерти Сталина. Российская пропаганда скрывает, насколько критической была помощь союзников", - написал министр.

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Он подчеркнул, что возмущен осквернением памяти. "Обращаюсь к Нацполиции. Найдите виновных и привлеките их к ответственности", - призвал глава МКИП.

Ткаченко добавил, что "наша задача - постоянно напоминать правду о Второй мировой. Именно для этого и была создана выставка "Lend-lease. Оружие победы".





