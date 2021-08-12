Украинские морпехи провели боевые учения по противокорабельной, противовоздушной и противоминной обороне, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Украинские морские пехотинцы, участвовавшие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit-2021" в Грузии, вернулись в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время перехода по морю из порта Поти (Грузия) в Одессу, который осуществлялся корабельной тактической группой в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", морпехи провели ряд корабельных учений.

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"При переходе по морю корабельная группа ВМС ВС Украины преодолела расстояние почти 1000 морских миль. Экипажем был проведен ряд корабельных боевых учений, среди которых противовоздушная, противокорабельная, противоминная обороны, борьба за живучесть корабля и тому подобное. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к корабельным учениям также привлекались морские пехотинцы, которые несли дежурство по наблюдению за воздушной и надводной обстановкой.

















