Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО
32 651165
В дальнейшем танк будут использовать для показов боевых возможностей потенциальным заказчикам.
Об этом сообщили на заводе им. Малышева, информирует Цензор.НЕТ.
"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи", - отметил гендиректор завода Василий Крылас.
После участия в параде танк будет "демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным", сообщили в пресс-службе.