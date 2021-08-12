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Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО

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В дальнейшем танк будут использовать для показов боевых возможностей потенциальным заказчикам.

Об этом сообщили на заводе им. Малышева, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи", - отметил гендиректор завода Василий Крылас.

После участия в параде танк будет "демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным", сообщили в пресс-службе.

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Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 01
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 02
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 03
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 04
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 05

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    ЦЕЛЫЙ ТАНК!!!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7565
    АФИГЕТЬ!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 9508
    ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7713
  • Панас Стець
    нема Свинарчуків - немає танків... ці речі дуже взаємопов,язані.... - думайте!!!!... цікава собівартість цього танка з і без Свирарчуків.
  • Чайка Київ
    Зелений совок, піпець.
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