Новости Фото

На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

5 09723
Вечером, 12 августа, в Одессе на территории неработающего завода "Лукойл" дотла сгорели сразу шесть легковых автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"12 августа в 18 часов 36 минут в Службу спасения поступило сообщение, что на территории недействующего завода "Лукойл" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытии к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован в 19:06 на общей площади 70 м2", - сказано в сообщении.

Причина и ущерб - устанавливаются.

На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 01

От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасателя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 02
На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 03
На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
  • 5 копійок
    А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
  • Ksenia VB
    москалі палають
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости