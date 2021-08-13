Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала двух бывших наемников "ЛДНР", которые участвовали в обстрелах позиций украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участников незаконных вооруженных формирований задержали во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.

По данным следствия, в рядах террористов они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





