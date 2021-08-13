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Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

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Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ задержала двух бывших наемников "ЛДНР", которые участвовали в обстрелах позиций украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участников незаконных вооруженных формирований задержали во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.

По данным следствия, в рядах террористов они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

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Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 01
Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 02
Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 03

Топ комментарии

  • burunduk
    пристрелить при попытке к бегству
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Расстрелять и простить.
  • Super Gut
    Сейчас зе-упыри выпустят уродов под домашний арест, а суд еще и назначит заплатить компенсацию им. Ведь это свои люди для зе-мародеров. А вот был бы атошник или волонтер, то держали бы без суда и следствия в сизо минимум год.
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