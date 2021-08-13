Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества. ФОТОрепортаж
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Число жертв наводнений в северных районах Турции достигло 27 человек: 25 человек погибли в провинции Кастамону, еще двое – в Синопе.
Такие данные обнародовало агентство по чрезвычайным ситуациям страны 13 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Hürriyet Daily News.
Кроме того, в провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести. Эвакуированы более 1,3 тыс. человек, проинформировала пресс-служба ведомства.
В Кастамону и Синопе без электричества остались более 200 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги. Людей эвакуировали на вертолетах.
Наводнения принесли хаос в северные провинции как раз когда власти объявили, что лесные пожары, бушевавшие в южных прибрежных регионах Турции в течение двух недель, взяты под контроль.
ФОТО: ЕРА