На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав. ФОТОрепортаж

На базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета бригада врачей во главе с директором Тарасом Масляком провела первую в регионе семейную трансплантацию почки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Реципиент - 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец.

"Трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами "Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова". Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений", - говорится в сообщении.

На сегодня состояние реципиента и донора стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.

Трансплантация состоялась за государственный счет в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.

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