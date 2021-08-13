В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП. ФОТОрепортаж

В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание президент Зеленский поставил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

"Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальный правовой документ, который впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики", - говорится в сообщении.

Читайте: Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была создана в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

В ОП отметили, что прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, козацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оригинал конституции Пилипа Орлика украинцы смогут увидеть в Софийском соборе с 16 августа, - Зеленский