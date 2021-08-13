Водитель Volkswagen сбил двух детей в Одессе. ФОТО

В Суворовском районе Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области в Telegram.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Семена Палия, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - сказано в сообщении.

В результате аварии в больницу доставлены 8-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Детали происшествия выяснит следствие.

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Фото: патрульная полиция