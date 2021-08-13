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Водитель Volkswagen сбил двух детей в Одессе. ФОТО

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В Суворовском районе Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области в Telegram.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Семена Палия, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - сказано в сообщении.

В результате аварии в больницу доставлены 8-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Детали происшествия выяснит следствие.

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Водитель Volkswagen сбил двух детей в Одессе 01
Фото: патрульная полиция

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    А з чого ви взяли що він це зробив "легко"?
  • Pacersoft Assa
    Детей жаль. Они, как и водитель не виноваты. Ответственность полностью на родителях, которые обязаны были проследить за тем, чтобы чувство самосохранения у детей ассоциировалось с правилами дорожного движения.
  • Mikev V
    "переходили дорогу в неустановленном месте" - может не в предназначенном для этого месте? нужно штрафовать пешеходов, полиция и суды только заинтересованы в подобных ситуациях, водитель для них дойная корова. и даже если закрыть вопрос деньгами, то через год может позвонить новый следователь для возобновления производства...
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