В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море. ФОТОрепортаж

В Одесской области парусный катамаран Ананда 929 со сломанной мачтой, на борту которого находились шестеро взрослых и трое детей, унесло в море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Казенное предприятие "Морская поисково Спасательная Служба" в Facebook.

"12 августа 2021 в 18:08 дежурный капитан-координатор Государственного морского спасательно-координационного центра казенного предприятия "Морской поисково-спасательной службы" получил сообщение от оперативного дежурного Управления ГСЧС в Одесской области о том, что парусный катамаран "Ананда 929" с шестью взрослыми и тремя детьми на борту со сломанной мачтой относит в море. Судно находится в районе пгт Черноморское на удалении 1,5-2 км от берега", - сказано в сообщении.

Спасатели подготовили и задействовали поисковый катер ПРК-02 КП Морской поисково-спасательной службы.

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В 18:55 экипаж "ТРК-02" осуществил эвакуацию экипажа и пассажиров катамарана на свой борт и начал сопровождение катамарана в Сосновый берег. В медицинской помощи спасенные люди не нуждались.











Фото: КП "Морская поисково Спасательная Служба"