Гражданин Турции, подозреваемый на родине в убийстве, задержан в Украине, - Нацполиция. ФОТО
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Сотрудники Департамента миграционной полиции обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НПУ.
"В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства. Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет", - отмечается в информации.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.