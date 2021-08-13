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Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине. ФОТО

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Трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

"В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

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Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине 01

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