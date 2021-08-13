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Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия". ИЛЛЮСТРАЦИИ

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Террористы организации "ДНР" приготовили для учеников первых классов книгу "Азбука Донбасса". Россию называют родиной, на иллюстрации - черно-сине-красные "флаги" и мужчина в форме и с автоматом.

Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

На первой странице напечатано обращение главаря террористов Дениса Пушилина.

"У тебя в руках - "Азбука Донбасса". С ней ты узнаешь дорогие для всех жителей Донецкой народной республики слова - Донбасс, Народ, Россия, Саур-Могила, Кальмиус. ... Пусть с этой книги начнется твое познание нашей Великой Родины", - пишет он.

Книга наполнена пропагандой террористов и восхвалением России, которую составители "Азбуки" называют "Родиной".

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На одной из иллюстраций изображен мужчина в военной форме и с автоматом.

Представительница оккупационной администрации заявила, что "Азбуку Донбасса" получат 3323 ребенка.

Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 01
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 02
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 03
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 04
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 05
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 06
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 07
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 08

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    ********** на подходе...
    на кацапии все списано со сценария геббельса.
  • Орест Орест
    А назва тої території більш підходить до букви Г.
  • NCG
    Р - разруха
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