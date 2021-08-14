В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь. ВИДЕО+ФОТО

Около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на оккупированном РФ полуострове в последние дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности.

"За минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - 87 мм. Ослабление осадков на востоке оккупированного Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозировали во второй половине ночи, но уже к сегодняшнему вечеру дождь пойдет с новой силой", — говорится в сообщении.

До сих пор остаются подтопленными придомовые территории в селе Красногорка Ленинского района и в Керчи. Тут большая вода разлилась на оптово-розничном рынке, рыбоконсервном заводе "Пролив" и местном стадионе.

Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления. Проводится эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения.

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