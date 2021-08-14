В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности.
"За минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - 87 мм. Ослабление осадков на востоке оккупированного Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозировали во второй половине ночи, но уже к сегодняшнему вечеру дождь пойдет с новой силой", — говорится в сообщении.
До сих пор остаются подтопленными придомовые территории в селе Красногорка Ленинского района и в Керчи. Тут большая вода разлилась на оптово-розничном рынке, рыбоконсервном заводе "Пролив" и местном стадионе.
Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления. Проводится эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения.
ВИДЕО и ФОТО: Крым. Реалии