Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
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В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью около 1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Современные гаджеты пассажиры рейса из г.. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен", - сказано в сообщении.
Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.