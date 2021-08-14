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Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

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В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

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Современные гаджеты пассажиры рейса из г.. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже ​​украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ 01
Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ 02

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Mosquito
    Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
  • Antonio Stradivari ac63a98f
    Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
  • Green sheet
    Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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