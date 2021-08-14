Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня, 14 августа под Офисом Президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его информации, стычки митингующих с правооохранителями начались после того, как колонну Нацкорпуска предупредили о необходимости пройти проверку.

По информации главы департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, активисты Нацкорпус не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.

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