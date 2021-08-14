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Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Сегодня, 14 августа под Офисом Президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его информации, стычки митингующих с правооохранителями начались после того, как колонну Нацкорпуска предупредили о необходимости пройти проверку.

По информации главы департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, активисты Нацкорпус не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.

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Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 01
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 02
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 03
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 04
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 05
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 06
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 07
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 08
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 09
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 10
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 11
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 12
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 13
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 14
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 15
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 16
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 17
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 18
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 19
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 20
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 21
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 22

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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  • Хм e927b159
    Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
  • Хм e927b159
    Своєму розуму та Збройним силам України.
  • Не один из 73%
    Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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