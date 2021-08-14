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Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский. ФОТОрепортаж

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В настоящее время представители Нацкорпуса, пришедшие под здание Офиса Президента Украины с акцией "Остановим капитуляцию" и устроившие там столкновения с правоохранителями, выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, по данным на 15.00 колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.

Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 01
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 02
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 03
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 04
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 05
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 06
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 07
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 08
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 09
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 10
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 11
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 12
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 13
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 14

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ФОТО: Олег Богачук

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  • Alex Tom
    Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
  • VOLVO XC 70
    Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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