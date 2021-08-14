Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский. ФОТОрепортаж

В настоящее время представители Нацкорпуса, пришедшие под здание Офиса Президента Украины с акцией "Остановим капитуляцию" и устроившие там столкновения с правоохранителями, выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.