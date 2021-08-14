Новости Фото • Силовики

Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению. ИНФОГРАФИКА

2 64424
С начала года по делам НАБУ и САП 19 человек получили наказание в виде лишения свободы, а в отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой, отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все необходимое имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация - в доход государства направлено 250 тыс. грн. А также конфискован автомобиль экс-директора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн", - отмечается в сообщении.

Всего за время работы НАБУ более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлены в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму

Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению 01
Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
  • хужє не будєт
    у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
    Йому - 84, їй - 83.
    Основна версія - через борги.
    Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
    Чого ******* позакривали, уйобки?
  • Максим Бондаренко b802a304
    А реально сидять скільки?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости