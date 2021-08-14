Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА. ФОТОрепортаж
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В Святогорске Донецкой области завершается возведение госпиталя для участников АТО/ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской областной администрации.
Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения станет реабилитация участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.
"В Святогорске завершается строительство госпиталя для участников АТО/ООС. Объект возводят в рамках президентской программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.