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Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА. ФОТОрепортаж

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В Святогорске Донецкой области завершается возведение госпиталя для участников АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской областной администрации.

Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения станет реабилитация участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.

"В Святогорске завершается строительство госпиталя для участников АТО/ООС. Объект возводят в рамках президентской программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

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Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 01
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 02
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 03
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 04

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Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 05
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 06
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 07
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 08
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 09

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Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 10
Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА 11

Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Есть и хорошие новости

    Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7146
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Я очень надеюсь что это не пиар... Хлопцам действительно нужны такие объекты... Не хочу видеть новостей про очередной тупой пиар зеленой власти...
  • Койот Восточноукраинский
    Що ви несете? Святогiрськ здравниця на 15-20 тисяч місць. Чудові умови і бійцям не далеко. Частини стоять у Бахмуті, Костянтинівна, Краматорську.
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