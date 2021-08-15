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Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция. ФОТО

11 92014
Автомобиль Fiat съехал с дамбы в реку в Городище Черкасской области. Полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии около трех часов дня 14 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.

В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир - 36-летний местный житель не пострадал.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция 01

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
  • Alex Newman
    Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
  • Propan
    Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
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