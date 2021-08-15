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Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу. ФОТО

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Полиция Ивано-Франковской области разыскивает жителя г. Коломыя Стефанцива Алексея Любомировича, 2015 года рождения. Мальчик днем 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком", - подчеркивают правоохранители.

Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу 01

Нацполиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно обращаться к правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Топ комментарии

  • elena kosakovskaya
    Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
  • q4ma
    Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

    Тю, це ж теж "новиє ліца")
    - Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
    - За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
    - Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
    - Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
    - ???
    - Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
    - ???????
    - Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
    - ????????????? !!!!!!!!!!
    - Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
    - (вжуххх!) ...
    - Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
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