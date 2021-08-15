Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу. ФОТО

Полиция Ивано-Франковской области разыскивает жителя г. Коломыя Стефанцива Алексея Любомировича, 2015 года рождения. Мальчик днем 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно.