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На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

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В районе Никольской слободки, в исторической местности Киева, где ранее уже бушевали громкие скандалы вокруг попыток незаконной застройки, вновь появилась строительная техника.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист, житель Никольской слободки Анастасия Рингис, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году эту застройку признали незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк. Но вот снова появился какой-то смелый застройщик, который тестирует наше общество на способность объединиться и вновь снести строительную технику. Вопрос к мэру, кто насилует наш берег, Виталий Кличко?", - отметила она.

На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился смелый застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис 01

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Топ комментарии

  • Sashko Pavliuk
    ПОКИ ЩО ? Та вже Києв зник за тими "свічками".
    Зневажаю тих, хто купує житло у тих "свічках". Понаєхавша жлобота.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Смєлий застройщік, смєлий прєзвдєнт і навіть смєлий один завгосп - їх всіх роєднує бажання протестувати терпоячість наріду. Цікаво, що пки що це у них виходить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Там рядом главный собор УГКЦ . Он очень красивый. Должен был смотреться с правого берега
    НО АГЕНТЫ ФСБ вдруг протянули проект двух высоток ( их видно хорошо ) на берегу и частично закрыли главный собор Украины УГКЦ
    И НИКТО ( ни СБУ, ни ГРУ) не заинтересовался этим фактом
    И журналистов этот нюанс не интересует - ОЛИГАРХИ не разрешают такие материалы в сми
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