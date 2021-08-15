На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

В районе Никольской слободки, в исторической местности Киева, где ранее уже бушевали громкие скандалы вокруг попыток незаконной застройки, вновь появилась строительная техника.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист, житель Никольской слободки Анастасия Рингис, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году эту застройку признали незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк. Но вот снова появился какой-то смелый застройщик, который тестирует наше общество на способность объединиться и вновь снести строительную технику. Вопрос к мэру, кто насилует наш берег, Виталий Кличко?", - отметила она.

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