В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 августа, в 08:55 произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

В настоящее время обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

При этом сообщается, что в результате взрыва возник пожар, после локализации которого в указанной квартире обнаружены тела двух человек. Данные по погибшим устанавливаются. Спасатели принимают меры по ликвидации возгорания.

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В то же время в пресс-центре ГСЧС Днепропетровщины сообщили о пожаре в многоквартирном доме, расположенном по улице Шмидта в Центральном районе города Днепр.

"Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома. В помещении, где была оборудована кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв.м. Внутри помещения пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины 1980 и 1961 гг рождения", - следует из сообщения.

Пожар был локализирован в 09:01, а в 9:31 - ликвидирован.











