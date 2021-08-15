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Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве. ФОТО

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Вечером 14 августа на улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Київ оперативний".

Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.

Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве 01

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Красапета ,неопісюємая !!!)))
  • Антип61
    При встрече с ней мужчины савят рекорды в тройном прыжке в радиальном направлении от нее. Такая и Лаврова на скаку остановит. Ее фамилия как бы и намекает. на это...
  • Димитрий CrimeaBandera
    Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3714
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