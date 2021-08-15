Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве. ФОТО
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Вечером 14 августа на улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Київ оперативний".
Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".
На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.
Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.
Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.