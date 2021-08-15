Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 августа в 4:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже 14-ти этажного дома по улице Грушевского, 52 в Одессе. На место происшествия были направлены 12 единиц техники и 38 спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается также, что в 5:17 пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 30 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуированы 19 жильцов дома. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.













