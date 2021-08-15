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В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба. ФОТО

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Пограничники Одесского отряда в битых машинах, которые прибыли в Украину в контейнерах из США, нашли пакет с марихуаной и около 250 патронов разного калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Подчеркивается, что их обнаружили во время пограничного контроля в пункте пропуска "Черноморский м/п". Патроны и наркотики были спрятаны в тайниках трех автомобилей, их нашли служебные собаки.

"Патроны и наркотики изъяли. В Нацполицию направлена информация для внесения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – следует из сообщения.

В течение 2020 года и с начала текущего пограничники изъяли несколько тысяч патронов, которые были спрятаны в автомобилях, прибывающих из-за границы.

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В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба 01
В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба 02
В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба 03
В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба 04

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Шо там було те і послали. Машини ніхто не перевіряв.
  • Verter_98
    Фигня а не новость. Патроны в бардачке - обычное дело для американского автомобиля.
    Да и доза тоже.
    Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
    Глупо из этого делать всеукраинскую новость
  • Топ Ган
    ...прикольный тайник, однако... Разве это не бардачок? В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6438
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