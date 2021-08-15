В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба. ФОТО
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Пограничники Одесского отряда в битых машинах, которые прибыли в Украину в контейнерах из США, нашли пакет с марихуаной и около 250 патронов разного калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Подчеркивается, что их обнаружили во время пограничного контроля в пункте пропуска "Черноморский м/п". Патроны и наркотики были спрятаны в тайниках трех автомобилей, их нашли служебные собаки.
"Патроны и наркотики изъяли. В Нацполицию направлена информация для внесения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – следует из сообщения.
В течение 2020 года и с начала текущего пограничники изъяли несколько тысяч патронов, которые были спрятаны в автомобилях, прибывающих из-за границы.