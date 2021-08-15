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Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 15 августа, два воздушных судна Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вернулись в Украину с тушения масштабных лесных пожаров в Турции. Там ситуация сейчас стабилизировалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Одесского отряда встретили самолеты ГСЧС на аэродроме "Школьный", и оформили в приоритетном порядке.

"Для ускорения паспортного контроля, оформление пограничники провели вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июля сотрудники ГСЧС улетели в Турцию помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли в Анталии и распространились на территорию других нескольких турецких провинций.

Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 01
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 02
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 03
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 04

Топ комментарии

  • Lev Zavago 2ac59658
    Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
  • Володимир Мик
    В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
    Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
  • Панас Стець
    подбили одного кацапа... уже успех.
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