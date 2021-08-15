Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 августа, два воздушных судна Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вернулись в Украину с тушения масштабных лесных пожаров в Турции. Там ситуация сейчас стабилизировалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Одесского отряда встретили самолеты ГСЧС на аэродроме "Школьный", и оформили в приоритетном порядке.

"Для ускорения паспортного контроля, оформление пограничники провели вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июля сотрудники ГСЧС улетели в Турцию помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли в Анталии и распространились на территорию других нескольких турецких провинций.







