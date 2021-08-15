Новости Фото • Силовики

Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба. ФОТО

6 01751
Пограничники в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области обнаружили в грузовике, который следовал в Украину, несколько экземпляров российской прессы и художественной литературы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

"Книги вместо инструментов, в тягаче под капотом и на крыше спойлера упаковал россиянин в своем грузовике", - отметили в ГПСУ.

Всего в автомобиле Scania обнаружили более 400 экземпляров российской прессы и художественной литературы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретил ввоз еще 20 российских книг: направлены на ликвидацию независимости Украины

Печатная продукция и грузовик изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие документы.

"Устанавливается, имеет ли обнаруженная печатная продукция пропагандистский характер", - добавили в ГПСУ.

Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба 01
Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба 02

Также смотрите: Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Newman
    Про іскуство.
    На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

    Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4819
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в русскоговорящий анус
  • Серж Рача
    Сегодня в офисе сплошной праздник , то с Одессы дури подкинут ,то вот и книженки под рузькоговорящую щелепу подвезут 🙂
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости