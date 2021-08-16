"66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму стартовал онлайн-флешмоб в поддержку фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которым 16 августа в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Россия) огласят приговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу общественного объединения "Крымская солидарность".

Активисты, родственники и друзья подсудимых выкладывают на своих личных страницах в социальных сетях фотографии с надписью "66 лет тюрьмы за веру".

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По данным Крым.Реалии, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло заключительное слушание по алуштинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантов которого обвиняют в "организации и в участии в террористической деятельности на территории Крыма". Приговор по данному делу огласят в понедельник, 16 августа в 9:30.

Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".

На данный момент все фигуранты дела находятся в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, а уголовное дело находится на этапе судебного разбирательства.

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Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова политзаключенными.