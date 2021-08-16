Новости Фото

Двухлетний малыш выпал из окна 4-го этажа в Николаеве, - полиция. ФОТО

7 88917
В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Полиция призывает родителей заботиться о безопасности своих детей!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.

Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован. Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

"Уважаемые родители! Как бы вы ни были заняты домашними делами, не оставляйте маленьких детей без присмотра и следите, чтобы дети не игрались у открытых окон. Только ваша внимательность способна предотвратить трагедию", - говорится в обращении полиции.

Двухлетний малыш выпал из окна 4-го этажа в Николаеве, - полиция 01
Двухлетний малыш выпал из окна 4-го этажа в Николаеве, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Пока что дебилом тебя называют А также, кацапом, ватником и пр. То что ты тут чирикаешь про Крым, и путлера, не имеет никакого значения. Просто ваши ублюдочные кураторы знают, чем для вашей срати это заканчивается. Вот и разрешают немножко трындеть. И да, запоребриковый. На приветствие "Слава Украине" надо отвечать "Героям Слава!" Или у вас на мордоре этому не учат.
  • Oleg Demchenko
    Міняється ручка на вікні у версії із замком. Займає лічені хвилини, при цьому вікно надалі може бути в режимі провітрювання без можливості його відкрити без ключа.
    Я так замінив всі ручки у свої квартирі.
  • VOLVO XC 70
    решетку на окна слабо поставить .....замки на МПО с секреткой.. поставить МПО на форточку- а не нараспашку..слабо..авось пронесет.... у нас в Одессе 3 годика мальчик убился с 4 или 3 этажа сразу тут через пару дней в Николаеве...у меня кот живет часто лежит на подоконнике и на сетку лезет гоняем и ругаемся когда покидаем квартиру окно ставим на форточку животное а жалко...правда кот умнее будет.. понимает зараза что такое опасность..
    а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости