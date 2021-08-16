Эвакуация посольства США в Кабуле. ФОТО ДНЯ
26 341112
В Кабуле продолжается эвакуация иностранных граждан. Эвакуация проходит и с территории посольства США.
Кадры эвакуации посольства США в Кабуле обнародованы в сети, передает Цензор.НЕТ.
Фото: Кадр с территории посольства США в Кабуле
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.