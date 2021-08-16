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Эвакуация посольства США в Кабуле. ФОТО ДНЯ

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В Кабуле продолжается эвакуация иностранных граждан. Эвакуация проходит и с территории посольства США.

Кадры эвакуации посольства США в Кабуле обнародованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: Кадр с территории посольства США в Кабуле

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

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Топ комментарии

  • Eispickel
    Почти 20 лет пропагандисты из балалайни, жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня, мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
    Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5 000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
    По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
  • Прощай немытая раССея








    Մιtαuskαs

    РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом




    Эвакуации посольства США в Кабуле - Цензор.НЕТ 7333
  • Маск13
    Буде чекати, коли труп пропливе.
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