Декан Харьковского вуза задержан на взятке: требовал 15 тыс. долларов за поступление в аспирантуру. ФОТО

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генпрокурора декан факультета одного из Харьковских вузов разоблачен на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить - 7 500 долларов США предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.

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Первую часть неправомерной выгоды - 3 500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021. При получении 16 августа 2021 года еще 4 000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.



