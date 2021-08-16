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Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору Департамента Министерства обороны Украины, закупившему некачественную технику более чем на 8,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, чиновник, злоупотребляя властью, закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных Силах Украины. Они содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем 8,7 млн гривен.

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Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР 01

Бывший чиновник Министерства обороны Украины подозревается в превышении военным служебным лицом власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
    эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
  • vadym sestritsyn
    Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
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