На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский. ФОТОрепортаж

На трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский до конца года будет обновлено 25 км на Полтавском направлении.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Дорога обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас строительная готовность участка составляет 62%: 61,6% по основному проезду, 89,2% по искусственным сооружениям и 25,7% по устройству коммуникаций.

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Работы идут на км.395+064 по км 420+050 со стороны Полтавы и почти до Валок.

"Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. По контракту, после завершения работ участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в обе стороны и относиться к I технической категории. Кроме того, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения", — говорится в сообщении.

На этом участке выполняются работы по асфальтированию, обустройству основы по методу холодного ресайклинга, отсыпки земляного полотна и слоя основы.

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить и построить 6500 км дорог.