Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО
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Во время наступления "Талибана" войска Афганской национальной армии (ANA), на обучение и оснащение которой США и союзники тратили огромные средства, просто отступили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
В некоторых случаях афганские военные они оставляли свое оружие и экипировку.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.