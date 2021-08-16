Новости Фото • Агрессия России против Украины, Захват власти в Афганистане

Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО

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Во время наступления "Талибана" войска Афганской национальной армии (ANA), на обучение и оснащение которой США и союзники тратили огромные средства, просто отступили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В некоторых случаях афганские военные они оставляли свое оружие и экипировку.

Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула 01

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

    А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

    «Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
  • Маркиз
    Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

    Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

    Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

    Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

    Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

    Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

    В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

    Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

    Россия сама себя завела в Афганский капкан


    Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

    Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

    Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

    И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

    В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
  • 18c49ed2
    Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
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