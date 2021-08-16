Новости Фото • Силовики

В Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой, полицейским удалось его разоружить. ФОТО

2 26117
Возле одного из магазинов в селе Яковлевка Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области.

На место прибыло руководство полиции Бахмута, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские начали переговоры с мужчиной, разоружили его и доставили в райотдел.

Саму гранату изъяли взрывотехники, ее отдали на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге. ВИДЕО

Правоохранители определили предварительную правовую квалификацию инцидента - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

В Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой, полицейским удалось его разоружить 01

Топ комментарии

  • Виктор Вит
    А зачем помешали? Одним дураком стало бы меньше .
  • Focus
    А НАФІГА??!!
  • Sav UA
    магнітні бурі ,спека та неякісний алкоголь. І граната в руці. У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти - Цензор.НЕТ 3164
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости