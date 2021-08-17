Использовали сильнодействующие медпрепараты, грабили и насиловали: в Киеве "на горячем" задержали двух участников межэтнической ОПГ. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала двух участников межэтнической ОПГ после совершения ими очередного разбойного нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в состав организованной этнической преступной группировки входили выходцы из другой страны.

""Специализировались" злоумышленники на разбоях - нападали на граждан на территории Киева. При этом использовали сильнодействующие медицинские препараты. Чтобы не привлекать излишнее внимание и оставаться незамеченными, злоумышленники ежесуточно арендовали помещения. Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где во время распития алкогольных напитков добавляли сильнодействующие препараты", - говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры установили три факта нападения на граждан, а также факт изнасилования.

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14 августа двух злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после совершения последними очередного преступления. Во время поверхностного личного досмотра у одного из задержанных найден флакон с медицинским препаратом.

Кроме этого, полицейские провели 4 неотложных обыска в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты, а также по адресам их временного проживания. В результате обнаружили и изъяли: портмоне, мобильные телефоны, наручные часы, в том числе и именные часы, банковские карточки, браслеты, серьги, кольца, цепочки, медицинский препарат.

Задержанным членам этнического ОПГ уже сообщено о подозрении по частям 1, 2, 4 статьи 187 (разбой) и части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 16 августа, подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы.



Фото: сайт полиции