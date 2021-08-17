В преддверии Рош ха-Шана СБУ провела антитеррористические учения в Умани: "штурмовали" отель, в котором забаррикадировались "террористы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию Рош ха-Шана – праздника Нового года для исповедующих иудаизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани и забаррикадировались в одном из его номеров.

"Злоумышленники" хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более чем 25 стран.

"Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу". В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Перед участниками стояла задача отработать алгоритм взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий. В СБУ подчеркивают, что данная задача была успешно достигнута.

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Как сообщалось, несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань для празднования Рош ха-Шана, которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября. Они едут в Украину заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.





