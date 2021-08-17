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В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав. ФОТОрепортаж

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В Киев отправили баржу с арбузами из Херсона. Ожидается, что в столице полакомиться большими южными ягодами можно будет уже накануне Дня Независимости.

Об этом сообщили в компании "Нибулон", которая занимается поставкой арбузов, передает Цензор.НЕТ.

Известно, на борту судна компании 350 тонн херсонских арбузов. Сначала "полосатый рейс" прибудет в Переяслав. Там баржу ожидают уже 20 августа. После этого ягоды перегрузят на другой транспорт и доставят в Киев. Продавать херсонские арбузы будут в супермаркетах "Сильпо".

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Известно, что баржа отправилась из Херсона 14 августа. Арбузы погрузили в Голой Пристани. Баржу отправляют по Днепру уже пятый год подряд.

Выращивали арбузы в селе Чулаковка Скадовского района.

Ожидается, что после прибытия баржи в Киев цены на арбузы снизят. Как сообщает ТСН, из-за холодной весны собрали на 20% меньше арбузов, чем в прошлом году.

В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 01
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 02
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 03
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 04
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 05
В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав 06

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Коли при Гройсмані після перерви майже в 10 років баржа з кавунами прийшла в Київ, хто тільки не стібався над Гройсманом за це. І москальскі і місцеві гниди.

    2017 рік:

    "После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."

    Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
    Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
    Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    баржа наближається, баржа наближається... )
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Немає стьобу ні від продажних, недоумковатих топ-блохєрів, ні від політиканів.
    І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
    Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
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