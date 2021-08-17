В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами: 20 августа она прибудет в Переяслав. ФОТОрепортаж

В Киев отправили баржу с арбузами из Херсона. Ожидается, что в столице полакомиться большими южными ягодами можно будет уже накануне Дня Независимости.

Об этом сообщили в компании "Нибулон", которая занимается поставкой арбузов, передает Цензор.НЕТ.

Известно, на борту судна компании 350 тонн херсонских арбузов. Сначала "полосатый рейс" прибудет в Переяслав. Там баржу ожидают уже 20 августа. После этого ягоды перегрузят на другой транспорт и доставят в Киев. Продавать херсонские арбузы будут в супермаркетах "Сильпо".

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Известно, что баржа отправилась из Херсона 14 августа. Арбузы погрузили в Голой Пристани. Баржу отправляют по Днепру уже пятый год подряд.

Выращивали арбузы в селе Чулаковка Скадовского района.

Ожидается, что после прибытия баржи в Киев цены на арбузы снизят. Как сообщает ТСН, из-за холодной весны собрали на 20% меньше арбузов, чем в прошлом году.











