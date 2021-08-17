Журналисты пикетируют МВД: "Требуем реального наказания для тех, кто препятствует работе". ФОТОрепортаж (обновлено)

Под зданием Министерства внутренних дел Украины в Киеве проходит акция с целью привлечения внимания к нападениям на журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько десятков активистов во главе с журналистом Станиславом Козлюком пикетируют МВД с требованием привлечения к ответсвенности нападавших на журналистов, а также обеспечения безопасности журналистов в целом.

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Перед собравшимися выступил Станислав Козлюк, который в своей речи заявил: "Мы привыкли к рискам. Мы понимаем, что иногда наша работа может не нравиться тем или иным людям. Но мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы полиция занималась тем, чем должна заниматься - безопасностью. Иногда преступление проще предотвратить, особенно когда вокруг тебя сотни полицейских. Мы требуем, чтобы случаи нападений на журналистов расследовали максимально качественно и объективно. Мы требуем, чтобы суды перестали имитировать правосудие. Мы требуем реального наказания для тех, кто препятствует работе журналистов. Мы убеждены: пока нет, приговоров для нападающих - журналистика и журналисты в серьезной опасности. Ведь безнаказанность порождает только безнаказанность".

Ранее двум парням, избившим журналиста Кужельного, сообщили о подозрении. Рассмотрение ходатайств о применении меры пресечение к напавшим на журналиста Губскому и Голощапову по уголовному производству №12021100060001308 по ч. 2 ст.345-1 УК состоится 18 августа (12:00, 12:30) судья Литвинова.

В свою очередь, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко во время акции "Безопасность - журналистам. Наказание - нападавшим" сказал, что Печерский районный суд города Киева 18 августа изберет меру пресечения двум нападавшим на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного, пишет Укринформ.

"Завтра суд изберет меру пресечения. Судья Литвинова. Это Печерский суд", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что подозреваемым будут избирать меру пресечения по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицируется как угроза или насилие в отношении журналиста.

"Это тяжкое преступление", - подчеркнул Шевченко.





Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.