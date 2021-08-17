Лидер банды, торговавшей боевыми средствами поражения, задержан в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая занималась сбытом боевых средств поражения. Во время спецоперации в Кропивницком задержан один из лидеров банды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У злоумышленника изъяли боевые гранаты и взрывчатые вещества. Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входили несколько местных жителей. Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах", - отмечают в СБУ.











Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили: более 0,5 кг взрывчатых веществ, 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним, элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету, патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра, обрез охотничьего ружья, 3 дымовые шашки.

Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к ней.