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Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО

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Составляющие нового разведывательно-ударного комплекса берегового базирования с применением противокорабельных ракет "Нептун" будут продемонстрированы на нынешнем параде войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран, подчеркнув, что оборонное ведомство проводит последовательную политику, направленную на укрепление обороноспособности Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Еще один важный шаг на пути построения нашей обороны по морскому направлению. Разведывательно-ударный комплекс с применением противокорабельных ракет станет основой целой системы, которая позволит обнаруживать и уничтожать корабли противника класса корвет, фрегат, эсминец. С применением противокорабельных ракет "Нептун" это значительно повысит потенциал украинского военного флота. Благодаря слаженной работе с производителями нам удается завершить его изготовление и продемонстрировать составляющие комплекса во время военного Парада к 30-летию Независимости, - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 18, 20, 22 августа будут перекрывать движение транспорта из-за репетиций парада ко Дню Независимости

Береговой ракетный комплекс Нептун представят на параде ко Дню Независимости, - Таран 01
Береговой ракетный комплекс Нептун представят на параде ко Дню Независимости, - Таран 02

Министр обороны рассказал, что в состав комплекса входит загоризонтный радиолокационный комплекс "Минерал-У" для обнаружения надводных целей на расстоянии до 450 км и выдачи целеуказания ударному комплексу 360МЦ "Нептун", и, соответственно, сам комплекс 360МЦ - для уничтожения надводных целей на расстоянии до 280 км. Отдельно отмечается, что элементы комплекса изготовлены на современных автомобильных шасси чешской компании "ТАТRA", которые сегодня находятся на вооружении в вооруженных силах государств НАТО.

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Топ комментарии

  • макаренко юра
    КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
    Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

    "Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
    Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
    За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
    Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
    Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
    https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
  • kelt kant
    макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
  • violator
    не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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