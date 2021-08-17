К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустил особенные банкноты номиналами 100 и 500 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины 20 августа 2021 г. введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 г. с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 142 мм; тираж - 30 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны - портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 154 мм; тираж - 30 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны - портрет Григория Сковороды, основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киево-Могилянской академии. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

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Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "АБ" РАДАБАНК ", АО" ТАСкомбанк "). Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен - 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен - 512 гривен.

Напомним, в 2011 году в честь 20-й годовщины создания Национального банка Украины была выпущена памятная банкнота номиналом 50 гривен, а в 2016 году к 160-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко - памятная банкнота номиналом 20 гривен.