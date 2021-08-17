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Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО

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Граждане, которые находились на Аллее Небесной Сотни в центре Киева, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Киева.

"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", - отмечается в сообщении. 

Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. После окончания проверки события будет дана правовая квалификация.

Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 01
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 02
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
  • Aleks_15
    вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
  • Чайка Київ
    Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
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